Модні сукні цієї весни: які фасони будуть актуальними

З приходом весни свій гардероб варто поповнити модними сукнями. Саме такий жіночний елемент гардеробу забирає на себе чималу увагу в теплий період року. Модні інфлюенсерки вже починають приміряти на собі романтичні сукні, яку будуть актуальними в цьому сезоні.

Навесні на модну арену виходять сріблясті, квітчасті сукні, з об’ємними рукавами та навіть сексуальні з вирізами і напівпрозорі.

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Якщо ви ще не знайшли свою ідеальну сукню на цей сезон, то радимо звернути увагу на трендові сукні саме весняного періоду. Магазини мас-маркету запропонують покупцями цікаві варіанти суконь, тож вибирати буде з чого.

Трендові сукні весни

З вирізами

"Якщо ви прихильниця елегантності та "нової сексуальності" – цей тренд однозначно для вас. Особливо вишукано виглядають однотонні сукні без зайвого декору, проте з оголеною спиною або ж вирізами на талії", – пише школа стилю.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Напівпрозорі

Не вважайте напівпрозорі сукні занадто відвертими. Не обов’язково обирати сукню цілком із прозорого матеріалу, достатньо хоча б одного елементу. Виглядатиме такий образ дуже жіночно.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Квітчасті

Стилістка Андріана Грицань зазначає, що квітковий принт знову заполонив подіуми. Сукні з дрібними польовими квітами чи абстрактними зображеннями рослин сьогодні можна знайти всюди. Така модель особливо виграшно виглядатиме в комбінації з полярними, гранжевими чи спортивними, елементами образу.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Міні

"Улюблений варіант любительок демонструвати стрункі ніжки знову на піку популярності. Рекомендуємо на щодень комбінувати з низьким ходом або ж іншими, більш стриманими елементами аутфіту (до прикладу, із блейзером і балетками чи лоферами), аби дещо знизити градус сексуальності", – йдеться на інстаграм-сторінці школи стилю.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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Сріблясті

Сріблясті сукні – тренд весни-літа 2021. Такі сукні не обов’язково одягати лише на вечірки, навпаки – поєднуйте з кежуальним взуттям та аксесуарами.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio

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З сітчастими елементами

Сукня з сітчастими елементами одразу приверне увагу всіх до вашого аутфіту. Сітка може бути з бісеру, в’язана чи нашита поверх основи сукні. Саме геометрія такої моделі заворожує погляди оточуючих.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З об‘ємними рукавами

"Активні рукави залишаються з нами ще щонайменше на 1-2 сезони. Важливо, щоб інші елементи та деталі сукні не були надто активними, адже є ймовірність переборщити з акцентами в аутфіті", – пише стилістка.



Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio