Модні сукні цієї весни: які фасони будуть актуальними
З приходом весни свій гардероб варто поповнити модними сукнями. Саме такий жіночний елемент гардеробу забирає на себе чималу увагу в теплий період року. Модні інфлюенсерки вже починають приміряти на собі романтичні сукні, яку будуть актуальними в цьому сезоні.
Джерело:інстаграм Pump Your Studio
Навесні на модну арену виходять сріблясті, квітчасті сукні, з об’ємними рукавами та навіть сексуальні з вирізами і напівпрозорі.
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Якщо ви ще не знайшли свою ідеальну сукню на цей сезон, то радимо звернути увагу на трендові сукні саме весняного періоду. Магазини мас-маркету запропонують покупцями цікаві варіанти суконь, тож вибирати буде з чого.
Трендові сукні весни
З вирізами
"Якщо ви прихильниця елегантності та "нової сексуальності" – цей тренд однозначно для вас. Особливо вишукано виглядають однотонні сукні без зайвого декору, проте з оголеною спиною або ж вирізами на талії", – пише школа стилю.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Напівпрозорі
Не вважайте напівпрозорі сукні занадто відвертими. Не обов’язково обирати сукню цілком із прозорого матеріалу, достатньо хоча б одного елементу. Виглядатиме такий образ дуже жіночно.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
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Квітчасті
Стилістка Андріана Грицань зазначає, що квітковий принт знову заполонив подіуми. Сукні з дрібними польовими квітами чи абстрактними зображеннями рослин сьогодні можна знайти всюди. Така модель особливо виграшно виглядатиме в комбінації з полярними, гранжевими чи спортивними, елементами образу.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
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Міні
"Улюблений варіант любительок демонструвати стрункі ніжки знову на піку популярності. Рекомендуємо на щодень комбінувати з низьким ходом або ж іншими, більш стриманими елементами аутфіту (до прикладу, із блейзером і балетками чи лоферами), аби дещо знизити градус сексуальності", – йдеться на інстаграм-сторінці школи стилю.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
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Сріблясті
Сріблясті сукні – тренд весни-літа 2021. Такі сукні не обов’язково одягати лише на вечірки, навпаки – поєднуйте з кежуальним взуттям та аксесуарами.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
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З сітчастими елементами
Сукня з сітчастими елементами одразу приверне увагу всіх до вашого аутфіту. Сітка може бути з бісеру, в’язана чи нашита поверх основи сукні. Саме геометрія такої моделі заворожує погляди оточуючих.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
З об‘ємними рукавами
"Активні рукави залишаються з нами ще щонайменше на 1-2 сезони. Важливо, щоб інші елементи та деталі сукні не були надто активними, адже є ймовірність переборщити з акцентами в аутфіті", – пише стилістка.
Стильні сукні цієї весни / Фото з інстаграму Pump Your Studio
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