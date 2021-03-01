Відома українська телеведуча Ольга Фреймут любить стильно одягатися, тож може дати прихильникам поради щодо того, як правильно підбирати одяг та чого категорично немає бути в гардеробі кожної модниці.

Українська телеведуча та журналістка опублікувала стильний кадр, на якому позувала у фіолетовій сукні з глибоким вирізом та синій сорочці у червоні крапки. Телеведуча вклала волосся хвильками, а на обличчі зробила насичений макіяж.

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Знаменитість нафарбувала губи червоною помадою, а очі підкреслила чорними тінями. У дописі модниця зазначила, чого категорично немає бути в гардеробі стильних дівчат.

– Одяг вашого розміру. За словами Ольги Фреймут, якщо ви влізли у сукню, то це не означає, що вона вам пасує.

– Високі чоботи до сідниць можуть носити лише рибаки

"Футболки з дурнуватими надписами: "Ура, у мене біполярка", або "Пиво – краще, ніж вода". Взагалі футболки з надписами. Ви ж не дошка для оголошень, а панна. Також відмовтеся від подертих джинсів і заплямованих на сучасний лад", – написала телеведуча.

– Дуже модні речі модного бренду Ольга Фреймут радить не одягати. Є ризик, що зустрінете свого двійника. Телеведуча радить купувати одяг в маленьких магазинах під час подорожей. Він завжди матиме ауру міста.



– Не поєднувати коротку спідницю з декольтованими блузами, шпильками та святковою високою фризурою.



"Відмовляйся від речей на розпродажі, тільки тому, що вони вигідні. Якщо їх ніхто не купив – на це є причина, можливо, з ними щось не так. Те, що на кальсони знижка 80% – ще не сигнал їх придбати", – зазначила Фреймут.



– Не вдягайте те, що потрібно постійно розпрямлювати, заправляти, адже у вас буде нервовий вигляд.

"Якщо фігура не ідеальна – масивний животик, складки на спині, целюліт. Не носіть білі облиплі джинси, без підкладки спідниці, що просвічують, одежинки з атласу. Виставляйте на показ лише ту частину тіла, яка у вас ідеальна – плече, ноги, декольте, ніс", – написала телеведуча.



– Не перестарайтеся з вінтажем. На кожну відсталу у часі річ має бути сучасна, яка дасть знати, що ви в адекваті.

Стильні образи Ольги Фреймут