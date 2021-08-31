Модні образи на осінь: стильні поєднання показує данська блогерка Перніль Тейсбек

Скандинавська стилістка та модна блогерка Перніль Тейсбек вже давно зарекомендувала себе серед топових fashion-інфлюенсерів. Інфлюенсерка до осіннього гардероба підходить з особливою прискіпливістю, адже їй важливо, аби речі добре поєднувалися між собою. Вже зараз у її інстаграмі можна простежити модні образи, які можна приміряти в перші тижні вересня.

Перніль Тейсбек заміжня за засновника бренду спортивного та водонепроникного одягу Rains Філіпа Лотко, виховуючи від нього трьох дітей. У перерві між материнством інфлюенсерка ділиться зі своєю 1-мільйонною аудиторією модними секретами та стильними образами.

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Життя з засновником бренду одягу для Перніль дається взнаки, тож вона часто створює капсульні колекції з улюбленими брендами. Улюблениця стрітстайл-фотографів запустила лінійку взуття з брендом Gia Couture, а вже навесні цю колаборацію повторила Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Вже у жовтні 2021 року у мас-маркеті Mango з’явиться капсула від стилістки. Перніль створила 20 базових предметів одягу та аксесуарів. У колекції представлені шовкові топи в білизняному стилі, жакети, костюми та кепки. Колірна палітра витримана в нейтральних тонах, серед яких головну роль грає чорний з додаванням свинцево-синіх відтінків.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Зараз Тейсбек – креативний директор проєкту Social Zoo, який займається просуванням брендів і організацією заходів під час Тижня моди. Перніль також випустила книгу Dress Scandinavian, в якій ділиться з модницями секретами щодо правильного наповнення гардероба. Втім для того, щоб надихнутися її стилем, варто всього лише подивитися на світлини в інстаграмі.

Перніль обожнює тренди та показує, як їх правильно комбінувати з базовими елементами гардеробу. Зверніть особливу увагу на светр в смужку, який цієї осені відіграватиме провідну роль, жакет з чоловічого плеча та светр з подовженими рукавами, який став справжньою вибуховою новинкою на показі Balmain.



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи на осінь Перніль Тейсбек / Фото з інстаграму інфлюенсерки