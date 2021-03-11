Модні штанні костюми 2021: добірка актуальних моделей

Модні жіночі костюми не обмежуються лише жакетами та штанами базового крою. У сучасному світі костюм має підходити для роботи в офісі, для прогулянок чи романтичних побачень. Які моделі штанних костюмів будуть актуальні цього року – читайте далі.

Головною рисою костюмів у 2021 році є універсальність, тож більшість жіночих костюмів, які будуть модними в цьому році, виконані з комфортних тканин та м’яких силуетів.

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Тренди костюмів 2021

Розслаблений силует

Модель такого костюма не налічує структурованих плечей та ременів. Здебільшого такі костюми мають плавні лінії та вільний крій. Вони чудово підійдуть для офісних нарад та для прогулянки містом.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Штанний костюм

Стильний штанний костюм – це класика ділового стилю, яка вже давно перестала використовуватися виключно для офісних дрес-кодів. У цьому році класичний крій дизайнери збагатили лаконічними деталями. Це може бути оригінальна застібка чи розрізи на рукавах.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Костюм з подовженим жакетом

Подовжений жакет – це екстравагантний варіант, що приходить на заміну двобортному жакета. Модель, що нагадує коротке пальто – допоможе створити міжсезонну капсулу.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Костюм з широкими штанами

Ті, хто слідкують за модою, могли помітити, що штани вільного крою, які сидять нижче лінії талії – домінуючий силует у 2021 році.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Костюм з жакетом кімоно

Жакет-кімоно – це симбіоз етнічних мотивів та розслабленого силуету. Бренд Dior пропонує носити кімоно замість жакету. Менш формальний, ніж класичний верх штанного костюма, жакет-кімоно створює більш невимушений і оригінальний образ.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Піжамний костюм

Піжамний костюм – це відгомін карантинним місяцям, які ми пережили у 2020 році. Такі костюми представлені у стриманих кольорах та нейтральних тонах. Піжамні костюми виконані з легких тканин, тож стануть ідеальним комплектом для невимушених прогулянок.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Костюм з шортами

Влітку особливо популярними будуть костюми з шортами чи бермудами. Якщо ви хочете комфорту та універсальності, то обирайте костюм з бермудами, а якщо хочеться сміливих експериментів – одягайте мінішорти, які представила данська модель на показі Versace. Ідеальним міксом під шорти влітку стане топ-бюстьє або бралет.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Костюм зі спідницею

Цього року актуальними будуть костюми не лише зі спідницею довжини міді, але з вкороченим жакетом та мініспідницею. Найчастіше останній варіант зустрічався з твіду, але й інший матеріал буде не менш трендовим.

На кутюрному показі Chanel, що проходив у Гран-Пале Віржіні Віар представила безліч характерних бренду костюмів, які будуть популярними цього сезону.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Комплект з довгою сорочкою

Дизайнери представили новинку, у якій головну роль очолює настільки довга сорочка, що має всі шанси бути сукнею. Вільний крій подарує універсальність, а тонкі напівпрозорі шовкові тканини дозволять створити багатошарові комплекти.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide

Костюм з вкороченим жакетом

Короткі жакети знову повернулися в моду. Streetstyle модних столиць демонструє сміливі комбінації коротких жакетів з широкими штанами та спідницями.



Актуальні костюми 2021 року / Milan Style Guide