Кожного сезону інститут кольору Pantone виділяє головні відтінки року та сезонів – весняно-літнього та осінньо-зимового.
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За словами представників Pantone в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 переважатимуть відтінки, які найкраще поєднуються між собою.
До палітри увійшов синій Mykonos Blue, який нагадує всім про відпустку в Греції. Жовтий – колір надії і головний колір 2021 року у парі з сірим. Коричневий, терракотовий і ніжно-рожевий – базові кольори для осені. Вони символізують тишу і спокій.
Також експерти пророкують тріумфальне повернення фуксії в гардероби модниць. Вже зараз зірки стрітстайлу витіснили зі своїх гардеробів трендовий рожевий, який вже встиг всім набриднути, обравши яскраву фуксію.
Усі представлені кольори і поєднання, за прогнозом експертів, будуть популярні протягом усього осінньо-зимового сезону 2021-2022. Використані відтінки з палітри базується на аналізі Нью-Йоркського Тижня Моди.
Осіння палітра Pantone
Коричневий
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Блідо-голубий
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Міконосний синій
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Терракотовий
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Ніжно-рожевий
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Фуксія
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Приглушений зелений
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Вогненно-червоний
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio
Сонячно-жовтий
Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio