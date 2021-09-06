Кожного сезону інститут кольору Pantone виділяє головні відтінки року та сезонів – весняно-літнього та осінньо-зимового.

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За словами представників Pantone в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 переважатимуть відтінки, які найкраще поєднуються між собою.

До палітри увійшов синій Mykonos Blue, який нагадує всім про відпустку в Греції. Жовтий – колір надії і головний колір 2021 року у парі з сірим. Коричневий, терракотовий і ніжно-рожевий – базові кольори для осені. Вони символізують тишу і спокій.

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Також експерти пророкують тріумфальне повернення фуксії в гардероби модниць. Вже зараз зірки стрітстайлу витіснили зі своїх гардеробів трендовий рожевий, який вже встиг всім набриднути, обравши яскраву фуксію.

Усі представлені кольори і поєднання, за прогнозом експертів, будуть популярні протягом усього осінньо-зимового сезону 2021-2022. Використані відтінки з палітри базується на аналізі Нью-Йоркського Тижня Моди.

Осіння палітра Pantone

Коричневий



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Блідо-голубий



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Міконосний синій



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Терракотовий



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Ніжно-рожевий



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Фуксія



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Приглушений зелений



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Вогненно-червоний



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Сонячно-жовтий



Модні кольори осінь – зима 2021/22 / Фото з інстаграму Pump Your Studio