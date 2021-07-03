Перша сукня Коко Шанель з чорного крепу мала скромний силует та довгі рукави. Навіть попри її консерватизм, виріб став справжнім проривом у світі моди. За цей час чорне плаття трансформувалось безліч разів, тож тепер не схоже на первинну модель 1926 року, втім досі є популярним серед модниць.

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Зараз чорна сукня не вважається елементом вечірнього дрес-коду. Її можна сміливо одягнути на прогулянку з друзями, на перше побачення чи на світський захід.

Свого часу чорну сукню обожнювали Грейс Келлі, Одрі Гепберн і принцеса Діана. Леді Ді після розлучення з принцом Чарльзом запам’яталася своїм сміливим виходом в оксамитовій мінісукні з відкритими плечами Christina Stambolian, що суперечить усім канонам королівського дрес-коду.

Ця сукня увійшла в історію як "мстива" та стала прикладом того, як мусить виглядати жінка після розлучення з чоловіком. Інтерпретацій маленьких чорних суконь, як у принцеси Діани зараз можна знайти чимало.



"Мстива" сукня принцеси Діани / Vogue

"Маленька чорна сукня" насправді немає нічого спільного з розміром виробу. Насамперед це багатофункціональна сукня, яку можна носити на короткий чи довгий рукав, на бретелях або без них, міні- чи мідідовжини, з балетками, босоніжками чи чоботами.

У колекції весна – літо 2021 дизайнери представили багато цікавих варіантів, які можна взяти на замітку. Бренд Chanel показав ультрамодне плаття виконане в техніці кроше. Щоб почувати себе королевою вечірки одягайте сукню, яку представила Белла Хадід на показі Mugler.



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue

Сукня прямого крою Saint Laurent ідеально впишеться у діловий гардероб, а плаття з великим бантом на талії – ідеальний варіант для урочистої події.



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue



Актуальні сукні з колекцій весна – літо 2021 / Vogue