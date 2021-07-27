Цього літа дизайнери радять зосередитися на колірній гамі штанів, а фасон вибирати за типом статури. У мас-маркеті можна легко знайти широкі штани-палаццо, вузькі моделі з розрізами біля кісточок, штани-банани і моделі на низькій посадці з нульових.

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Білі штани найчастіше одягають в теплу пору року, оскільки влітку в них не спекотно, підходять вони абсолютно всім та легко поєднуються з будь-яким гардеробом.

Дівчата, які працюють в офісі можуть обрати для себе широкі штани, які вдало впишуться в діловий дрес-код. Модниці, які люблять практичні білі штани можуть носити їх з підборами, а штани-банани можна носити з кедами чи сандалями.

Білі штани дуже любили носити модні ікони XX століття. Американська акторка Одрі Гепберн любила одягати білі штани колоти з мінімалістичним білим топом та балетками. Жаклін Кеннеді подобалося приміряти штани-кльош з невеликим розширенням внизу, а принцеса Діана носила їх в найкращих традиціях шкільного стилю преппі – з акуратними черевичками на плоскому ходу і вільними светрами.

Зараз білі штани такі ж актуальні, як і колись, оскільки дизайнери пропонують дівчатам свободу вибору щодо фасонів. Для цього сезону Alberta Ferretti представили елегантні штани-дудочки із завищеною талією, Altuzarra радять одягати розслаблені штани на ґудзиках, якими можна регулювати висоту розрізу, а у Zimmermann і Fendi в колекції представлені широкі штани з низькою посадкою.



Трендові білі штани 2021 / Vogue



Трендові білі штани 2021 / Vogue



Трендові білі штани 2021 / Vogue



Трендові білі штани 2021 / Vogue



Трендові білі штани 2021 / Vogue



Трендові білі штани 2021 / Vogue



Трендові білі штани 2021 / Vogue