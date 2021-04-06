Це взуття будуть носити всі: як виглядають модні клоги – фото

Сабо на дерев’яній підошві повернулися з 1970-х років, а цього сезону впевнено займуть провідні позиції. Цю модель взуття також називають клоги. Такі сабо раніше неоднозначно сприймалися, адже не всі насмілювалися їх одягати, втім після показу Hermes весна – літо 2021 все змінилося, тож клоги мають шанси сподобатися всім.

Поява клогів сягає своїм корінням Середньовіччя – коли з'явилися перші дерев'яні черевички. До нас вони прийшли з 1970-х, на хвилі популярності всього етнічного та розвитку стилю бохо. А от підкорити їм модні вершини допоміг шведський музичний гурт ABBA.

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У 1969 році суперзірки виступили на фестивалі Woodstock в тих самих сабо на дерев'яній підошві. Тренд підхопили не лише фанати квартету, а й мільйони модників по всьому світу, а також інші знаменитості. Символічно, що саме ABBA повернули колишню славу забутим клогам, адже дерев'яні черевички є національним символом Швеції.

Стилісти зазначають, що клоги є одними з найзручніших видів взуття. У свій час Гайді Клум та Сара Джессіка Паркер носили їх на останніх місяцях своєї вагітності.

Серед шанувальників сабо на дерев’яній підошві – іспанка Бланка Міро, британська ікона стилю Алекса Чанг, американська акторка Хлоя Севіньї та модниця Леандра Медін.

Французька телеведуча та журналістка Олександра Голованофф носить кроги вже декілька місяців поспіль, причому не лише одну модель. Instagram-модниця Марі фон Беренс взяла таке взуття з собою у відпустку в Лос-Анджелес.