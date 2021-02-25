Модне взуття весна-літо 2021: стильні варіанти, які сподобаються всім

Fashion-експерти зазначають, що гардероб у новому сезоні стане розслабленим, спокійним та простішим. Комфорт та зручність – два головні компоненти весни та літа. У новому сезоні на перший план вийдуть яскраві насичені кольори та різні змішані стилі. Все це лягло не лише на основу колекцій вбрання, але й безпосередньо на взуття.

Ще задовго до теперішніх Тижнів моди, на яких показують колекції вбрання на осінь-зиму 2021/2022, восени дизайнери представили на своїх моделях цікаві варіанти взуття, які варто взяти на озброєння.

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Представлене модне взуття, яке вже зовсім скоро стане актуальним та популярним, імениті дизайнери представили на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі.

Балетки

Взуття на плоскому ходу – хіт сезону. Саме балетки будуть відповідати за романтичну і жіночу складову весни. Цікаві варіанти балеток з’явилися у колекціях Simone Rocha і Dior.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style

Гострий носок

Цієї весни особливо популярним буде дуже гострий носок. Зверніть увагу на насичені кольори, які представили у своїх колекціях Prada і Valentino. Найпопулярніший колір весни – рожевий. Представники модної індустрії радять звертати свою увагу на всі відтінки – від приглушеного коралового до кольору snocking pink.

Взуття з гострим носком доповнюють фігурний або високий каблук, ланцюги, шипи та інші аксесуари.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style

Низькі підбори

Комфорт у новому сезоні виступає на перше місце, тож дизайнери радять звернути увагу на взуття з низькими підборами. Навесні низькі підбори будуть присутні у високих чоботах з квадратним носком, туфлях, босоніжках. Взуття, яке вже зовсім скоро стане актуальним представили Chanel та Valentino.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style

Фігурні підбори

Тим, хто хоче розбавити образ і поекспериментувати, сподобається тренд на фігурні підбори. Такі були помічені в колекціях Givenchy і Salvatore Ferragamo.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style

Сандалі

У новому сезоні серед популярних моделей взуття переважатимуть сандалі гладіаторські, моделі із зав'язками, що обвивають щиколотку, плетені і сандалі насичених кольорів. Цікаві варіанти показали бренди Dior та Etro.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style

В’єтнамки

В’єтнамки – одна з найпопулярніших пар весняно-літнього сезону. Дизайнери люблять експериментувати з цієї моделлю, тож показують різноманітні варіанти на платформі, з грубою підошвою та насичених кольорів.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style

Сліппери

Щоб всюди почувати себе комфортно, ніби вдома, модні бренди адаптували сліп пери до повсякденного гардероба та доповнили взуття кольоровим хутром, ланцюгами та різьбленими вставками.



Трендове взуття весни-літа 2021 / In Style