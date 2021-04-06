Наймодніше поєднання кольорів – салатовий і фіолетовий: цікавий образ показує Леоні Ганне

Інстаграм блогерки Леоні Ганне – fashion-натхнення для модниць. Німецька інфлюенсерка вміє не лише правильно поєднувати вбрання, але й підбирати яскраві кольори. Білявка не боїться виглядати яскраво, тож на своєму прикладі показує стильний аутфіт, який може повторити кожна.

Зірка стрітстайлу Леоні Ганне майже щодня ділиться з фоловерами новими кадрами, показуючи своє трендове вбрання. Цього разу дівчина показала чергову світлину в образі з модним поєднанням кольорів – салатовим та фіолетовим.

Дивіться також Цієї весни ми будемо носити в’язаний костюм, як у Ельзи Госк: стильний образ

Образ Леоні Ганне

Популярна блогерка позувала перед об’єктивом на тлі дерева з ніжно-рожевим цвітом. Для прогулянки містом модниця обрала салатове худі з капюшоном, яке поєднала з фіолетовими спортивними штанами – джогерами. Стильний look білявка доповнила фіолетовою сумкою від Chanel та салатовою захисною маскою.

Зверху Леоні одягнула коричневий тренч з екошкіри. Доповнили образ білі кросівки з фіолетовими вставками від Bottega Veneta. Ганне зробила зачіску, яка їй неабияк личить – розпустила та вирівняла біляве волосся.



Яскравий образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Стильні аутфіти німецької інфлюенсерки

– Вишуканий образ у штанному костюмі;

– 9 весняних образів, які ви захочете повторити;

– Весняний аутфіт у шкіряних штанах, молочному тренчі та кросівках.