І для цього не потрібно натискати на жодну кнопку, все спрацьовує автоматично за допомогою спеціально розробленої технології. Якої саме – дізнайтеся згодом.

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Сукня близькості

Щоб створити бар’єр між власником та тим, хто до нього наближається, футуристична сукня Proximity має спеціальне намисто з термодатчиком .

. Коли воно виявляє людей в інтимному, особистому чи соціальному просторі, спрацьовує роботизований механізм , який і розширює сукню.

, який і розширює сукню. Цікаво те, що усі необхідні деталі виготовлені на 3D-принтері.



Інтерактивна сукня для дотримання соціальної дистанції / Фото з інстаграму Анук Віпрехт

Я створила цю сукню для себе і в Америці, де я зараз живу, воно має пряму практичну користь. Люди іноді забувають про пандемію і про важливість дистанції, плаття ж про це ненав'язливо нагадує,

– розповіла модельєрка в коментарі All Pyrenees.

Сукня близькості натякає оточуєчим триматися на безпечній відстані: дивіться відео

Інші технологічні сукні

Сукня-павук

Сукня Proximity не єдине творіння Анук Віпрехт, яка понад 20 років працює у сфері Fashion Tech – симбіозу фешн індустрії та високих технологій. Її прообразом стала Spider Dress, яка також покликана захищати особистий простір своєї власниці і стала дуже актуальною в часи пандемії.



Сукня-павук / Фото з інстаграму Анук Віпрехт

Сукня-павук має датчики, які реагують на наближення та дихання. Коли людина підходить занадто близько, роботизовані щупальця починають рухатися, ніби атакують. Натомість у менш агресивному середовищі рухи робота стають плавнішими.

На відміну від Proximity, яку модельєрка зробила для себе, сукня-павук виготовлена для комерційного замовника.

Я відчуваю, що для речей, які я роблю, вже сформувався ринок, так як отримую кожен день по кілька листів від бажаючих придбати мою Spider Dress. Мені доводиться засмучувати всіх цих людей, пояснюючи, що даний виріб випущено всього в чотирьох примірниках, і всі вони перебувають у музеях. Але ми точно стоїмо на порозі народження цього нового ринку і найближчим часом зрозуміємо, як він буде виглядати,

– резюмує Анук.

Сукня-павук має більш агресивний підхід: дивіться відео

Димова сукня

Smoke Dress – ще одна сукня від модельєрки, яка має таку ж ідею позначення соціальної дистанції. Однак вона виконана у більш делікатному форматі. Сукня не атакує, як Spider Dress, і не відштовхує, як Proximity, а позначає допустимі межі, випускаючи дим, коли хто-небудь підходить надто близько.

Димова сукня делікатно позначає допустиму відстань: дивіться відео