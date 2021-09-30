Модель Жозефін Скрівер знялася для турецького глянцю Harper’s Bazaar: вражаючі фото

28-річна данська топ-модель Жозефін Скрівер знялася у розкішній фотосесії для турецького видання Harper’s Bazaar. Манекенниця вразила мережу стильними образами, які приміряла для фотосесії.

Знаменитість стала головною героїнею жовтневого номера. Зйомка відбулася на даху готелю The Ritz-Carlton, з якого відкривається мальовничий вид на Стамбул і протоку Босфор, розташований у самому центрі міста.

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"Я, власне, зараз збираюся на літак до Перу, коли розмовляю з вами. Спонтанність дуже важлива в житті. Прислухайтеся до свого серця і не думайте занадто багато", – зазначила Жозефін Скрівер в інтерв’ю виданню.

На обкладинці глянцю Жозефін позує у чорному сітчастому топі на замку, одягаючи зверху леопардову сорочку.



Обкладинка глянцю з Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму

Для фотозйомки модель приміряла чорну сукню, яку поєднала з чобітьми на масивній підошві та підборах, Також вона одягнула голубу шкіряну сорочку в парі з мінішортами, лосини та куртку від Moncler, молочні чоботи від Botega Venetta та жовту стильну сукню на довгий рукав з відкритою талією, яка переплітається зав’язками від сорочки і спідниці.

Перед камерами скандинавська красуня позувала з легкою укладкою на волоссі. Візажисти намалювали повіки золотистими тінями, а губи – коричневою помадою.



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму



Фотосесія Жозефін Скрівер для жовтневого номера / Фото з інстаграму