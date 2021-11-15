Модель Victoria's Secret Жасмін Тукс вразила сукнею від ліванського дизайнера: ефектні знімки

Американська модель Жасмін Тукс прийшла зі своїм чоловіком, менеджером компанії Snapchat Хуаном Давидом Борреро на благодійний вечір Baby2Baby у розкішній сукні від ліванського модельєра Зухаїра Мурада.

"Ангела" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс не часто можна побачити на світських заходах, втім модель разом з чоловіком прибула на десятий ювілейний благодійний вечір Baby2Baby. Ця організація збирає кошти для американських дітей з малозабезпечених сімей, а також для сиріт і дітей, які постраждали від насилля.

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На червоній доріжці з’явилися Джессіка Альба, Кейт Хадсон, Дженніфер Гарнер, Міранда Керр, Сіара та найбагатша людина планети Джефф Безос зі своєю подругою, телеведучою Лорен Санчес.

Особливу нагороду Giving Tree Award на заході вручили Ванессі Браянт, вдові баскетболіста Кобі Браянта, який трагічно загинув.

Образ Жасмін Тукс

Для благодійного вечора манекенниця Жасмін Тукс обрала розкішну голубу сукню-бюстьє з шифоновою накидкою на одне плече від ліванського модельєра Зухаїра Мурада. Плаття було оздоблене пір’ями, каміннями та глибоким розрізом на нозі.

Модель зачесала волосся в пучок та доповнила образ коштовними прикрасами з білого золота. Чоловік Жасмін, який є сином чинного віцепрезидента Еквадору – Альфредо Борреро, приміряв білу сорочку, чорні штани та оксамитовий синій піджак. Його аутфіт доповнював метелик в тон до піджака.



Стильний вихід Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



Стильний вихід Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі



Стильний вихід Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі