25-річна манекенниця насолоджується своїм материнством та часто публікує фото донечки у своєму інстаграмі, за яким стежить майже 7 мільйонів користувачів. Білявка не приховує обличчя крихітки та радо ділиться з фанатами щоденними фото та відео в сторіз.

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Стрейд дуже довго намагалася завагітніти, тож після того, як народила довго омріяну дитину, не перестає тішитися материнству та присвячує увесь свій час донечці.

Після діагнозу "полікістоз" модель вже не надіялась на дитину, хоча дуже хотіла. Дівчина дотримувалася всіх правил, які їй прописали лікарі, відтак змогла завагітніти та народити дівчинку від Лауренса ван Леейвена, з яким Ромі Стрейд одружилася у 2018 році. Пара зустрічалася 8 років ще зі школи, тому дуже мріяла про народження первістка.

Для обкладинки у глянці ELLE Nederland Ромі Стрейд позувала у білій довгій сукні з переплетеними бретелями та стильній панамі. Модель тримала у руках 5-місячну дівчинку Мінт. Ангел білизняного бренду Victoria's Secret знялася для червневої обкладинки.

Для фотосесії знаменитість приміряла білий топ на ґудзиках з джокерами, кардиган та стильний жилет.

"У 2009 році я зробила свою першу обкладинку в історії для Elle Nederland коли мені було лише 14 років. 12 років потому я знову потрапила на обкладинку разом зі своєю дочкою Мінт. Вдячна вам за це", – написала Ромі у своєму інстаграмі.



Ромі Стрейд для глянцю Elle / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд для глянцю Elle / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд для глянцю Elle / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд для глянцю Elle / Фото з інстаграму



Ромі Стрейд для глянцю Elle / Фото з інстаграму