Модель Ніколь Потуральські показала найсексуальнішу сукню цього сезону: яскраве фото

28-річна німецька модель Ніколь Потуральські популярність здобула після того, я закрутила роман з голлівудським актором Бредом Піттом. Пара не була довго разом, втім Ніколь полюбилася багатьом, тож модниці часто звертають увагу на стильні образи манекенниці.

Ніколь Потуральськи є відомою німецькою моделлю. Дівчина неодноразово з’являлася на обкладинці глянцю Elle та знімалася для таких видань, як Harper’s Bazaar та Cosmopolitan.

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Вона активно розвиває свою кар’єру та ділиться з прихильниками в мережі стильними аутфітами. Ніколь часто демонструє в мережі стильні фотосесії, а також хизується своїм струнким тілом.

Цього разу дівчина, як завжди, продемонструвала свою розкішну фігуру у стильній сукні, яка цього сезону стане ультрапопулярною. Якщо ви хочете додати сексуальності у свій образ, зверніть увагу на обтислу модель сукні з вирізами.

Стильний образ Ніколь Потуральськи

Перед об’єктивом модель постала у бездоганній обтислій кремовій сукні з глибоким розрізом в зоні декольте та розрізами на талії. Довгу сукню Ніколь обрала від бренду CULT GAIA.

Манекенниця зробила стильний кадр на тлі пальм, хизуючись своїм струнким загорілим тілом та пишним бюстом. На іншій світлині Потуральськи позувала на тлі дерев’яних віконниць. Дівчина зробила на волоссі мокрий ефект та одягнула масивні сережки-кільця. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.



Ніколь Потуральські показує трендову сукню / Фото з інстаграму



Ніколь Потуральські показує трендову сукню / Фото з інстаграму