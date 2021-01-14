Популярна модель Клаудя Морейра може зробити з шарфа будь-що: відеоінструкції
Португальська модель Клаудя Морейра має власний тікток і інстаграм, де показує, як можна використовувати шарф. Її відео дуже сподобались користувачам, і вже у вересні 2020 року вона відкрила власний бренд шарфів – Zafia.
34-річна модель працює в агентстві Elite Lisbon. Одне з найпопулярніших її відео, де вона пронизує шарф через отвори для ґудзиків на жилеті, щоб зробити ремінь. Добірка корисних і модних ідей від португальської моделі – читайте на Fashion 24.
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Шарф замість ременя
Це відео набрало 150 тисяч лайків у Тіктоці та вважається одним з найпопулярніших. Клаудя Морейра легкий шарф перетворила на вишуканий ремінь до жилета.
Як зав'язати зимовий шарф
Для того, щоб не змерзнути та при цьому виглядати дуже стильно, Клаудя Морейра пропонує 4 варіанти, як можна зав'язати теплий шарф.
Крім того, 2 варіант чудово підійде як для чоловіків, так і для жінок.
Королева шарфів
У соцмережах модель називають Королевою шарфів, адже вона вигадала та показала багато різних варіантів, як їх носити.
Легка сумка зі шарфа
Як з одного легкого шарфа зробити 4 різні сумки – знає дівчина з Португалії!
Якщо стало прохолодно, а у вас відкриті плечі
Шарф – це універсальний аксесуар, який може стати в пригоді будь-де. За допомогою нього можна зробити легку кофту, щоб прикрити плечі.
Як додати родзинки в образ
За допомогою довгого шарфа та булавки, однотонну безрукавку або піджак, можна перетворити на вишуканий лук.
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