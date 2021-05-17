Модель Ельза Госк показує наймодніші штани цієї весни: стильний образ

32-річна модель Ельза Госк вражає свою багатомільйонну аудиторію стильними образами. Знаменитість має бездоганний смак в одязі, тож часто демонструє у своєму інстаграмі варіанти стильних аутфітів.

Шведську модель називають іконою стилю, адже її образами надихаються мільйони модниць зі всього світу. Білявка вміє поєднувати простий одяг з останніми тенденціями, створюючи бездоганне комбо.

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Майже щодня Ельза публікує на своїй особистій сторінці в інстаграмі нове фото, демонструючи бездоганний look.

Образ Ельзи Госк

Для прогулянки Ельза Госк обрала білу базову футболку, а до неї зверху підібрала подовжений приталений жакет з підплечниками чорного кольору.

Манекенниця доповнила образ широкими штанами у смужку. Саме такий крій штанів – головний мастхев цього сезону. Для комфортної прогулянки у вихідний день молода матуся підібрала сині кеди від Converse.

Доповнив образ знаменитості сріблястий ланцюжок на шиї та коричневі сонцезахисні окуляри. Своє біляве кучеряве волосся Ельза зібрала у незвичну для неї зачіску – хвіст, а губи нафарбувала улюбленою коричневою помадою.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму

Стильні образи Ельзи Госк