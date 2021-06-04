Дівчина має власний онлайн-магазин, в якому представлі вишукані прикраси. Джуліані Фенікс детально розповіла, чому вінтажний дилер – не професія, а покликання, і як можна розпізнати – де оригінал, а де підробка.
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Хто такий вінтажний дилер та чим він займається?
Вінтажний дилер – це покликання. Це людина, яка прекрасно розбирається в моді, знає її історію. Вінтажний дилер може легко відрізнити справжні прикраси за явними ознаками і тенденціями минулого.
Що таке "вінтаж"?
Вінтаж у перекладі з французької означає "витриманий часом". Якщо вік прикрас 20 – 30 років – це вінтажні. Якщо більше ніж 50 років – це вже антикваріат. Полювання на вінтаж почалося в 90-х роках, коли Анна Штейнберг у Лондоні і Дідьє Людо у Франції стали першими вінтажними дилерами. Тоді до них за натхненнями прийшли такі знамениті дизайнери, як:
- Джон Гальяно;
- Фріда Джаніні.
Вже тоді стало зрозуміло, що мода циклічна і повторюється кожні 20 років.
Як ви обрали професію вінтажного дилера?
Будь-яка криза є певною точкою зросту. Під час пандемії я почала займатися тим, що мене приваблювало, але на що не було часу.
Як ви обираєте та знаходите товар до свого магазину?
Прикраси для свого магазину я купую на закритих аукціонах і торгах. Також користуюсь послугами брокантів. Всі прикраси, представлені в моєму магазині, справжні, автентичні й вінтажні.
Що таке брокант?Брокант ще називають "блошиним ринком", або "барахолкою". Це своєрідні ярмарки, яку проводять у різних громадських місцях. Люди продають чи обмінюють різні речі, які вже були в користуванні.
Броканти дуже популярні в Європі. Такі розпродажі влаштовують у Франції, Бельгії, Данії, Люксембурзі, Нідерландах. Покупці часто виставляють на продаж рідкісні антикварні вироби.
Як ви відрізняєте оригінал від підробки?
Є певний секрет. Коли ви перевертаєте зворотний бік прикраси, вона така ж прекрасна, як лицьова. Особливу увагу також приділяю маркуванню і як його наносили.
Які цікаві експонати вам доводилося знаходити?
Нещодавно мені пощастило знайти вінтажний сет неперевершеного генія Карла Лагерфельда (головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel – 24 канал). Ці прикраси були випущені мінімальним тиражем – 500 екземплярів. Вони виконані в позолоті з кристалами і рідкісним склом Gripoix. Зараз це може коштувати як хороша машина, а через кілька років – як хороша квартира в Києві.
Кліпси з вінтажного сету Карла Лагерфельда / Скриншот з відео 24 каналу
Чи важко мати онлайн-бізнес в Україні?
Онлайн-бізнес дає мені можливість зробити всі процеси самостійно. Починаючи від пошуку прикрас, фотографій і закінчуючи доставкою для покупців.
Скільки може заробити вінтажний дилер в Україні?
Який внутрішній ресурс ви вкладаєте, таку віддачу й отримуєте. Як і в будь-якій іншій професії.
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Навіщо люди купують старовинні речі за великі гроші?
В сенсі старі речі? Це прикраси, в яких немає віку. І їхня краса живе вічно.
Чи стикалися ви зі стереотипами щодо своєї професії?
Так. На першому місці серед стереотипів – це брошки. Багато хто каже, що це не модно. Але я вважаю, правильно підібраний аксесуар може зробити з красивої жінки справжню королеву.
Що вам подобається у вашій роботі?
Для мене це справжній азарт. Я можу всю ніч просидіти на онлайн-аукціоні, щоб роздобути справжню рідкісну вінтажну річ.
Кліпси Oscar de la Renta/ Фото з інстаграм-сторінки магазину №1 VINTAGE
А що дратує?
Річ у тому, що нічого. Я бажаю кожному любити свою професію так, як люблю її я. Втім хіба що, коли кажуть, що брошки не в моді.
Інтерв'ю з вінтажною дилеркою Джуліані Фенікс: дивіться відео