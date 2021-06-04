Дівчина має власний онлайн-магазин, в якому представлі вишукані прикраси. Джуліані Фенікс детально розповіла, чому вінтажний дилер – не професія, а покликання, і як можна розпізнати – де оригінал, а де підробка.

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Хто такий вінтажний дилер та чим він займається?

Вінтажний дилер – це покликання. Це людина, яка прекрасно розбирається в моді, знає її історію. Вінтажний дилер може легко відрізнити справжні прикраси за явними ознаками і тенденціями минулого.

Що таке "вінтаж"?

Вінтаж у перекладі з французької означає "витриманий часом". Якщо вік прикрас 20 – 30 років – це вінтажні. Якщо більше ніж 50 років – це вже антикваріат. Полювання на вінтаж почалося в 90-х роках, коли Анна Штейнберг у Лондоні і Дідьє Людо у Франції стали першими вінтажними дилерами. Тоді до них за натхненнями прийшли такі знамениті дизайнери, як:

Джон Гальяно;

Фріда Джаніні.

Вже тоді стало зрозуміло, що мода циклічна і повторюється кожні 20 років.

Як ви обрали професію вінтажного дилера?

Будь-яка криза є певною точкою зросту. Під час пандемії я почала займатися тим, що мене приваблювало, але на що не було часу.

Як ви обираєте та знаходите товар до свого магазину?

Прикраси для свого магазину я купую на закритих аукціонах і торгах. Також користуюсь послугами брокантів. Всі прикраси, представлені в моєму магазині, справжні, автентичні й вінтажні.

Що таке брокант? Брокант ще називають "блошиним ринком", або "барахолкою". Це своєрідні ярмарки, яку проводять у різних громадських місцях. Люди продають чи обмінюють різні речі, які вже були в користуванні.



Броканти дуже популярні в Європі. Такі розпродажі влаштовують у Франції, Бельгії, Данії, Люксембурзі, Нідерландах. Покупці часто виставляють на продаж рідкісні антикварні вироби.

Як ви відрізняєте оригінал від підробки?

Є певний секрет. Коли ви перевертаєте зворотний бік прикраси, вона така ж прекрасна, як лицьова. Особливу увагу також приділяю маркуванню і як його наносили.