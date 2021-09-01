Мода на шкіряні штани продовжується: найкращі моделі осіннього сезону

Шкіряні штани вже кілька сезонів очолюють модні списки, і, вочевидь, тренди покидатимуть ще не скоро. Дизайнери сподобали собі цей практичний матеріал, тож радять цієї осені доповнювати образи зі шкіряними штанами блузою, светром чи жакетом.

Шкіряні штани – ідеальна покупка, яку треба зробити у вересні, оскільки це досить потрібна річ у міжсезоння. Вони можуть стати одним із базових елементів гардероба та допоможуть створити бажаний образ кожній модниці.

Партнерський матеріал Парові каміни в класичному стилі для квартири і будинку: огляд сучасних елементів інтер'єру

Загалом шкіряні штани функціональні тим, що їх можна легко вписати у будь-який стиль. Вони чудово поєднуються з базовими водолазками, сорочками і картатими піджаками.

Особливий внесок у популяризацію шкіряних штанів зробив Еді Сліман у колекції для Celine осінь-зима 2021/2022. Дизайнер показав кілька модних способів, із чим носити шкіряні штани. До прикладу, ви можете носити такі штани з черевиками челсі на масивній підошві, з масивним ломбером або заправити вузьку модель в чоботи.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

На вечірку можете одягнути шкіряні штани та ошатний блейзер, доповнивши образ яскравими туфлями та сумкою, а от на побачення можете поєднати штани з романтичною блузою. Восени особливо популярний стиль преппі, тож шкіряні вироби ідеально підійдуть під базову сорочку білого кольору або трендову трикотажну жилетку в гусячу лапку.

Для смілих дівчат Fendi запропонували ненудний варіант стилізації шкіряних штанів. Дизайнер застилізував білосніжний монохромний образ, що складається зі штанів-бананів, шкіряної сорочки й ботильйонів.



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue