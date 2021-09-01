Шкіряні штани – ідеальна покупка, яку треба зробити у вересні, оскільки це досить потрібна річ у міжсезоння. Вони можуть стати одним із базових елементів гардероба та допоможуть створити бажаний образ кожній модниці.

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Загалом шкіряні штани функціональні тим, що їх можна легко вписати у будь-який стиль. Вони чудово поєднуються з базовими водолазками, сорочками і картатими піджаками.

Особливий внесок у популяризацію шкіряних штанів зробив Еді Сліман у колекції для Celine осінь-зима 2021/2022. Дизайнер показав кілька модних способів, із чим носити шкіряні штани. До прикладу, ви можете носити такі штани з черевиками челсі на масивній підошві, з масивним ломбером або заправити вузьку модель в чоботи.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

На вечірку можете одягнути шкіряні штани та ошатний блейзер, доповнивши образ яскравими туфлями та сумкою, а от на побачення можете поєднати штани з романтичною блузою. Восени особливо популярний стиль преппі, тож шкіряні вироби ідеально підійдуть під базову сорочку білого кольору або трендову трикотажну жилетку в гусячу лапку.

Для смілих дівчат Fendi запропонували ненудний варіант стилізації шкіряних штанів. Дизайнер застилізував білосніжний монохромний образ, що складається зі штанів-бананів, шкіряної сорочки й ботильйонів.



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue



Шкіряні штани – тренд осені 2021 / Фото з Vogue