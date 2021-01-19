Нещодавно відбувся показ першої чоловічої колекції Рафа Сімонса, яку він створив спільно з Міуччою Прадою для Prada Menswear. Успішний дебют чоловічої колекції Prada викликав цілу низку емоцій та перевершив усі сподівання fashion-представників модної індустрії.

Модні фахівці зазначають, що в чоловічій колекції рука Сімонса відчувається набагато впевненіше, ніж у жіночій. Про те, що Раф Сімонс став творчим директором Prada у партнерстві з Міуччою Прадою стало відомо майже рік тому. Бельгійський модельєр приступив на пост 1 квітня 2020 року, пише 24 канал.

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Вже у вересні 2020 року Сімонс і Прада показали перші плоди своєї роботи – колекцію весна-літо 2021, яка була оздоблена різноманітними хітами: прикрасами з трикутним логотипом бренду, довгими пальтами і кейпами, улюбленими худі Рафа та сумкою Cleo.

У новій чоловічій колекції дует представив глядачам маскулінність бренду. Показ пройшов у онлайн-режимі. Моделі дефілювали по безлюдних кольорових кімнатах в обтислому вбранні. Раф та Міучча створили трикотажні моделі одягу з V-подібним вирізом, що поєднувалися з кашеміровими довгими штанами та масивним класичним взуттям.



Чоловіча колекція Prada осінь-зима 2021 / Vogue



Чоловіча колекція Prada осінь-зима 2021 / Vogue

Під час інтерв’ю, Міучча Прада зазначила, що все життя ненавиділа смужку, а в новій чоловічій колекції її повно. Великі нейлонові бомбери та трикотажні сорочки-поло транслювали естетику Рафа Сімонса.

Вбрання було не лише в улюблених тонах хакі Рафа Сімонса, але й фіолетовому кольорі. Шкіра з геометричним малюнком у колекції поєднуються з ренейлоном, твідом букле й класичними костюмами з вовни.

Чоловіча лінійка одягу – це історія про нову сексуальність, що акцентує на силуетах і жестах, а не на гендері чи віці.