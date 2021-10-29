Син Вероніки Дідусенко давно спостерігав за роботою мами: покази, зйомки, фотосесії, але подібний досвід для Сашка став першим і раніше він навіть не думав про те, що сам матиме можливість представляти дизайнерський образ.

Читайте також Від змії до простреленого ока: найкращі тогорічні образи знаменитостей на Геловін

"Я була абсолютно захоплена тим, як по-дорослому він підійшов до самого шоу, як сам впевнено продефілював подіумом, ще й за мене переживав. Він вже зовсім самостійний і дорослий хлопець, вперше я побачила це на власні очі", – поділилася мама та модель Вероніка Дідусенко.

Юний Олександр пройшов подіумом у модному гольфі та яскравій вітрівці з нової колекції Олексія Залевського, а Вероніка постала перед публікою у чорній шовковій сукні від дизайнера та яскраво-жовтому кардигані, на якому були вишиті символи колекції – ангели.

На голові у Вероніки був незвичайний головний убір, який став фішкою показу та у різних варіантах був на багатьох моделях. Нову колекцію ZALEVSKIY "Незалежні" присвячено 30-річчю незалежності України. Олексій запросив для участі у показі як відомих людей та талановитих дітей, так і інклюзивних моделей: незрячий хлопець, дівчина із синдромом Дауна, люди з інвалідністю.



Дизайнер ZALEVSKIY створив показ "Незалежні" / Фото від Master Management 360

"Я дуже щаслива, що ми з Олександром стали частиною шоу ZALEVSKIY "Незалежні". Колекція дуже гармонійна та відгукнулася мені, як і багатьом глядачам на показі. Я дуже пишаюся своїм сином, який уперше і одразу так впевнено йшов подіумом", – додала Дідусенко.

Серед гостей показу ZALEVSKIY "Незалежні" було багато публічних людей: телеведучі Григорій Решетник та Олена Філонова, співачка Софія Єгорова, футболіст Владислав Ващук, піаніст Євген Хмара, телеведучі Марися Горобець та Дар'я Трегубова, актор Геннадій Попенко та інші. Колекція Олексія Залевського отримала масу захоплених відгуків, усі глядачі були дуже натхнені та зворушені інклюзивним показом.



Дизайнер ZALEVSKIY створив показ "Незалежні" / Фото від Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY створив показ "Незалежні" / Фото від Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY створив показ "Незалежні" / Фото від Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY створив показ "Незалежні" / Фото від Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY створив показ "Незалежні" / Фото від Master Management 360

Нагадаємо, Вероніка Дідусенко стала "Міс Україна 2018", але коли оргкомітет конкурсу дізналися про те, що Вероніка має маленького сина, забрали корону переможниці. З того моменту Дідусенко бореться за права матерів і проти дискримінації жінок. Вона створила кампанію #RightToBeAMother, а також продовжує свою професійну та соціальну діяльність.