Мініспідниця, голі ноги і високі чоботи – мікс найкращого образу для дощового літа: фото

Мініспідниці з нульових знову повернулися в моду. Дизайнери представили "шкільні" спідниці плісе, тенісні, джинсові, короткі комбінації та інші моделі. Зірки стрітстайлу радять одягати стильне комбо в дощову погоду – мініспідницю та високі чоботи.

Інстаграм-модниці на своїх прикладах показують, що цього літа залюбки можна одягати чоботи з мініспідницями. Виглядає дует речей з різних сезонів надзвичайно стильно.

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До мініспідниць обирайте класичні ботфорти на підборах або на плоскому ходу, жокейські моделі, які в цьому сезоні особливо популярні, чоботи-труби, що розширюються до верху, козаки та будь-які інші високі варіанти чобіт.

Поєднання високих чобіт зі спідницями, шортами та мінісукнями виглядає дуже свіжо та цікаво. Попри те, що це далеко не нове модне рішення, цього літа таке поєднання застосовуватимуть всі модниці.

Чоботи та мініспідниця відмінно подовжують ноги роблячи їх візуально більш стрункими, а високе взуття не дасть змерзнути, навіть попри коротку довжину спідниці.

Стилісти також радять поєднувати чоботи з простими сукнями-футболками, комбінаціями в стилі 90-х, короткими сукнями в квітковий принт, які цього сезону надзвичайно популярні. На додаток підійдуть об’ємні жакети і бомбери, шкіряні куртки, довгі тренчі чи пальто.

Серед головних уборів робіть ставку на капелюхи та шовкові хустинки. Якщо ви хочете прогулятися в мініспідниці та чоботах в сонячну погоду, то не забудьте про сонцезахисні окуляри, які вдало доповнять ваш аутфіт.



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму



Стильне поєднання коротких виробів та чобіт в дощову погоду / Фото з інстаграму