Аплікаційні вироби вже встигли на собі приміряти знаменитості та трендсеттерки. Джинси з флористичними візерунками до власних гардеробів уже додали француженки Клої Лекару, Мара Лафонтан та багато інших модниць.

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Британська співачка Дуа Ліпа зробила ставку на білі джинси з мультяшними нашивками. У пару до них виконавиця одягнула один із наймодніших аксесуарів сезону – бейсболку жовтого кольору.

Якщо для багатьох джинси з аплікаціями вважаються дещо ризикованими, то радимо звернути свою увагу на вироби з картатими принтами чи квітчастим візерунком.

Джинси з білими розшитими ромашками придбала французька інфлюенсерка Жюлі Феррері. Виглядає такий виріб дуже стильно і зовсім не по-дитячому.

Стилісти радять поєднувати джинси з нашивками з білою чи чорною базовою футболкою, кроп-топом, лонгслівом чи жакетом. Носити їх можна не лише з кросівками, але й з туфлями чи босоніжками на підборах.

Влітку можете сміливо обирати на прогулянку один із найголовніших взуттєвих трендів – в’єтнамки.