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Michael Kors представив нову колекцію і провів показ в центрі Нью-Йорка на честь 40-річчя бренду.

Дизайнер показав 63 канонічних образи. Кожен аутфіт мав свій QR-код, за яким можна було побачити архівний референс та історію створення речей. Основні складові колекції – це блискучі сукні, абсолютно різної довжини, вінілові плащі, пальто і шуби.

Серед шанувальниць творчості Майкла Корса – культові супермоделі 1980-1990-х років. Підтримати дизайнера прийшли не лише Наомі Кемпбелл, але й Гелена Крістенсен, Каролін Мерфі, Шалом Гарлоу, Карон Ельсон.

Окрім цього на один подіум з ними вийшли моделі, які зараз є найзатребуванішими – Белла Хадід, Ірина Шейк, Лія Кебеде та модель plus-size Ешлі Грем.

Колекція сезону осінь – зима 2021 була присвячена окремому моменту в історії – гламуру і красі.

Створюючи свою 40-ву колекцію, я розмірковував про те, як це весело – одягатися і виходити в світ. Не важливо, чи йдете ви на вечерю в ресторан по сусідству, в офіс або на вечірку. Ця колекція присвячена тому, що кожен момент можна зробити особливим, відчувши себе впевненою, гламурною і жвавою, – зазначив дизайнер .

20-хвилинний показ почався зі вступного слова 61-річного Майкла Корса. Після цього почався короткометражний фільм, який продюсував Еріх Берген. На ньому світові знаменитості та бродвейські зірки розмовляли між собою.

Дизайнер приєднався до розмови та запросив усіх переглянути колекцію під акомпанемент талановитого музиканта Руфуса Уейнрайта.

Показ колекції осінь – зима 2021 Michael Kors: дивіться відео

Лія Кебеде пройшлася вулицею Нью-Йорка у чорній сукні в білу клітинку, Белла Хадід вражала яскравим червоним total look, а Ірина Шейк з’явилася у сірій сукні з вирізом на талії та замшевих чоботах з гострим носком.



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue



Ювілейна колекція Michael Kors / Vogue