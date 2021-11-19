Нещодавно Мей Маск прилітала в Київ з робочим візитом. Зірка брала участь в рамках бізнес-конференції, а також презентувала свою книгу від видавництва Vivat "Жінка, яка має план". Впродовж кількох днів зірка вражала прихильників вбранням від українських дизайнерів.

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Мей приміряла вбрання від брендів Vorozhbyt&Zemskova, TTSWTRS, The Coat та дизайнерок Юлії Магдич і Наді Дзяк. Схоже, знаменитість Україна не відпускає, адже для нової обкладинки глянцю вона не лише вчергове звернулася до українських дизайнерів, але й позувала перед двома нашими фотографами – Романом Новеном і Тетяною Щегловою.

Нова обкладинка видання досить незвичайна. Мей Маск з’явилася на ній у віртуальному одязі бренду Dress-X. Вбрання існує лише в електронному вигляді. До нього не можна доторкнутись, але його можна "одягнути" для виходу у соцмережі. Бренд належить двом українкам — Дарії Шаповаловій і Наталії Моденовій.

"Для Vogue CS Мей Маск позувала в одязі Dress-X, бренду цифрової моди. За свою довгу модельну кар'єру вона пройшла перехід на аналогову фотографію, цифрові пристрої, а тепер і цифровий одяг. За її словами, їй подобається все нове та футуристичне, тому вона вирішила ініціювати цю фотосесію", – йдеться у редакції видання.

Модель позувала для обкладинки у сукні в космічний принт, а також приміряла чорний блискучий комбінезон та футуристичні кросівки.



Мей Маск знялася для обкладинки глянцю Vogue / Фото Vogue Czechoslovakia



Мей Маск знялася для обкладинки глянцю Vogue / Фото Vogue Czechoslovakia



Мей Маск знялася для обкладинки глянцю Vogue / Фото Vogue Czechoslovakia