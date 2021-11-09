Мей Маск приїхала у Київ та з'явилася на публіці в молочному костюмі від українського бренду

Знаменита модель та мати Ілона Маска прилетіла в Київ, щоб взяти участь у закритій події. 73-річна знаменитість з’явилася на публіці в молочному костюмі від українського бренду Vorozhbyt&Zemskova.

У рамках події модель презентувала книгу "Жінка, яка має план", що вийшла в українському видавництві Vivat.

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Ефектна зіркова матуся засновника SpaceX та Tesla не лише вийшла у костюмі від українських дизайнерів на сцену, але й зняла відеоролик у Tik Tok, у якому вона уявила себе в ролі Джеймса Бонда. Мей приміряла штанний костюм молочного кольору. Під низ вона одягнула чорний топ та доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Окрім цього, кадри із зустрічі зі знаменитою дієтологинею опублікувала у своєму інстаграмі Віталіна Ющенко.

"Сьогодні познайомилась з неймовірно жінкою Мей Маск, успішною бізнес-леді, соціальною діячкою, моделлю та мамою трьох дітей – Ілона Маска, Тоски Маск і Кімбала Маска. Вона зараз у Києві і ділилась з українськими поціновувачами секретами свого успіху і щасливого життя", – написала Віталіна в дописі.

Мей Маск на сцену вийшла у костюмі від дизайнерок Тетяни Земскової та Олени Ворожбіт. Її образ, як завжди, довершувала стильна зачіска, масивні сережки та сріблясті туфлі на підборах.



Розкішний образ Мей Маск у костюмі від українського бренду / Фото з інстаграму

Це не єдине вбрання від українського бренду, в якому з’являлася Мей Маск. Нещодавно вона одягнула в Катарі сукню-вишиванку від Юлії Магдич, а напередодні приміряла два образи від вітчизняних брендів.

Мей Маск обрала оверсайз-костюм ніжного рожевого кольору від українського бренду TTSWTRS дизайнерки Анни Осмєхіної. Свій аутфіт вона доповнила білою блузою та золотистою брошкою під коміром у вигляді серця. Стильна зіркова матуся довершила аутфіт білими кедами.



Ефектний образ Мей Маск у костюмі від українського бренду / Фото з інстаграму

Учора, 8 листопада, дизайнерка бренду The Coat Катя Сильченко, опублікувала у своєму інстаграмі світлину з Мей Маск. На ній 73-річна манекенниця позує у бежевому пальто із нової колекції, яку дизайнерка представила восени в рамках Ukrainian Fashion Week.



Елегантний образ Мей Маск у пальто від українського бренду / Фото з інстаграму



Елегантний образ Мей Маск у пальто від українського бренду / Фото з інстаграму