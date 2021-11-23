Південно-африканська модель нещодавно приїжджала в Україну з презентацією книжки видавництва Vivat "Жінка, яка має план". Тепер знаменитість потішилася перед багатотисячною аудиторією книжкою з німецьким перекладом.

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На новій світлині Мей Маск позує у м’ятній водолазці, яку доповнила молочними розкльошеними штанами з жакардового матеріалу. Світова знаменитість, як завжди, постала перед камерою з ідеальною зачіскою та макіяжем.

Стилісти зачесали біляве коротке волосся вгору, а візажисти підкреслили погляд чорними тінями, а губи намалювали сливовою помадою.

Мей Маск обожнює різноманітні коштовні прикраси, тому довершила свій ніжний аутфіт золотистими масивними сережками та перснем з жовтим діамантом.



Стильний образ Мей Маск / Фото з інстаграму

Реакція мережі на фото Мей Маск