Мей Маск позувала для глянцю L'Officiel в одязі українського бренду Bevza: бездоганні кадри

Мама засновника компанії SpaceX Ілона Маска знялася для обкладинки мексиканського глянцю L'Officiel. 73-річна південно-африкансько-канадська модель позувала перед українською фотографинею Сашею Самсоновою, яка живе та працює в США. Також вона приміряла вбрання української дизайнерки Світлани Бевзи.

Знаменитість стала зіркою травневого номера та захопила мережу яскравою фотосесією. Мей Маск приміряла ефектні образи, серед яких – білу туніку з весняно-літньої колекції українського бренду Bevza.

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Стилістами зйомки виступили Анна Тализіна та Анна Хітріна з дуету Annas Duo. Вони зробили їй стильну укладку, а візажисти нафарбували повіки світло-голубими тінями, а довершили яскравий мейк за допомогою червоної помади для губ.

Для обкладинки глянцю Мей Маск постала у білій сорочці з голубими вставками на рукавах та шарфі від британського бренду Burberry.

Білявка позувала для сторінок глянцю у вишуканих образах. Модель одягнула ефектний зелений костюм з яскравим принтом від Tory Burch, неймовірну сукню з фатину від Prabal Gurung, яскраво-жовтий образ від Valentino, оранжеву сукню з поліестеру від Issey Miyake, червону накидку від Schiaparelliі.

Аутфіти моделі доповнювали розкішні аксесуари. Знаменитість позувала у сережках та кольє з перлин від бренду Chanel та годиннику Audemars Piguet.



Мей Маск знялася для глянцю L'Officiel / Фото з інстаграму



Мей Маск знялася для глянцю L'Officiel / Фото з інстаграму



Мей Маск знялася для глянцю L'Officiel / Фото з інстаграму

За інстаграм-сторінкою Мей Маск стежить понад 400 тисяч користувачів. У коментарях фанати моделі зазначили, що їй дуже личить нова обкладинка та написали безліч приємних коментарів.