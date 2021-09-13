Срібні сукні стали лідерами серед модних перегонів осінньо-зимового сезону. Міні, як у Dolce&Gabbana і Sportmax, і міді, як у Louis Vuitton і Paco Rabanne, відсилають до естетики футуризму й епохи диско.

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Бренд Sportmax пропонує носити блискучі моделі поверх штанів. Сміливі модниці можуть обрати срібний total look, який пасуватиме і для повсякденних образів, і для вечірніх виходів.

Нові колекції одягу та взуття, модні віяння у вбранні та аксесуарах – стежити за новинками фешн-індустрії зручно, відпочиваючи біля електрокаміна Dimplex. Обирайте свій електрокамін Dimplex, щоб бути в тренді.

Gucci представили металізовані спідниці-плісе, прикрашені величезною кількістю кристалів. Креативний директор бренду Алессандро Міккеле радить носити ще рукавички всипані каміння, слінгбеки, великі прикраси та об’ємне кольє з сережками.

Еді Сліман на своєму показі Celine показав багатошарові поєднання: однотонне худі, джинсову куртку й вовняна картату сорочку він довершив металізованою спідницею-плісе.



Срібло в одязі – тренд сезону / Vogue

Шведська модель Ельза Госк на церемонію Fashion Media Awards одягнула металізований костюм у стилі диско від бренду Magda Butrym.



Срібло в одязі – тренд сезону / Фото з інстаграму моделі



Срібло в одязі – тренд сезону / Vogue



Срібло в одязі – тренд сезону / Vogue



Срібло в одязі – тренд сезону / Vogue



Срібло в одязі – тренд сезону / Vogue