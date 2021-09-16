Met Gala відпочиває: Юлія Саніна постала в новому образі, який захопив фанатів – розкішні фото

Українська артистка та зірка гурту The Hardkiss Юлія Саніна зараз активно ділиться з прихильниками в інстаграмі своїми концертними образами. Гурт зараз гастролює по всій Україні, а Юлія Саніна для кожного міста готує дивовижний образ, що не схожий на всі попередні. Цього разу вона вчергове постала з новою зачіскою в ефектному вбранні.

Разом з музикантами Юлію Саніну завжди супроводжують її стилісти – Слава Чайка, який відповідає за образ та макіяж і Віталій Дацюк, який примує цікаві зачіски та довершує аутфіти неординарними перуками.

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14 вересня гурт давав концерт в Ужгороді. Перед прихильниками Юлія постала в цікавому образі.

Аутфіт Юлії Саніної

Знаменитість одягнула чорну водолазку з високою горловиною та штани кльош. Зверху вона одягнула жакет у стилі колорблок з масивними наплічниками. Її look доповнювала коротка зачіска з гривкою.

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Як завжди, перед фотокамерою Юлія позувала з бездоганним макіяжем. Візажист підкреслив погляд темними чорними та фіолетовими тінями, а губи намалював яскравою червоною помадою. Образ довершували золотисті сережки кільця.

Аудиторія Юлії Саніної в інстаграмі обожнює всі її аутфіти, тож вчергове засипали зірку приємними компліментами.

"Met Gala відпочиває";

"Занадто красива";

"Нічого собі, як тобі личить цей колір. Ти просто шикарна";

"Юля, вам пасує все";

"Неймовірно гарна";

"Цей образ вам надзвичайно ".



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки