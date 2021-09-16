Разом з музикантами Юлію Саніну завжди супроводжують її стилісти – Слава Чайка, який відповідає за образ та макіяж і Віталій Дацюк, який примує цікаві зачіски та довершує аутфіти неординарними перуками.
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14 вересня гурт давав концерт в Ужгороді. Перед прихильниками Юлія постала в цікавому образі.
Аутфіт Юлії Саніної
Знаменитість одягнула чорну водолазку з високою горловиною та штани кльош. Зверху вона одягнула жакет у стилі колорблок з масивними наплічниками. Її look доповнювала коротка зачіска з гривкою.
Як завжди, перед фотокамерою Юлія позувала з бездоганним макіяжем. Візажист підкреслив погляд темними чорними та фіолетовими тінями, а губи намалював яскравою червоною помадою. Образ довершували золотисті сережки кільця.
Аудиторія Юлії Саніної в інстаграмі обожнює всі її аутфіти, тож вчергове засипали зірку приємними компліментами.
- "Met Gala відпочиває";
- "Занадто красива";
- "Нічого собі, як тобі личить цей колір. Ти просто шикарна";
- "Юля, вам пасує все";
- "Неймовірно гарна";
- "Цей образ вам надзвичайно ".
Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки
Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки