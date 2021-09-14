Met Gala 2021: феєричні образи з червоної доріжки, які ви повинні побачити

Кожного року ми з нетерпінням чекаємо на одну з головних подій року – Бал інституту костюмів Met Gala. Традиційно ця вечірка відбувається в перший понеділок травня, втім через пандемію її перенесли на вересень. 14 вересня довгоочікувана подія відбулася у музеї Метрополітен у Нью-Йорку.

У 2020 році щорічний бал Інституту костюма Met Gala, який незмінно збирав найпрестижніших медійних особистостей перенесли. Через це зірки не змогли покрасуватись на червоній доріжці заходу та обмежились лише архівними фото у соцмережах.

Партнерський матеріал Настінні каміни Dimplex Prism для квартири: сучасні моделі, які довершать ваш інтер'єр

Вперше за 2 роки під одним дахом зібралися знаменитості, які продемонстрували свої розкішні образи. Зірки приміряли дивовижні аутфіти, які створювали для них світові кутюр’є. Під спалахом фотокамер на червоній доріжці виблискували Малума, Емілі Ратажковскі, Джіджі Хадід, Зої Кравіц, Кім Кардашян, Дженніфер Лопес, Ірина Шейк та інші.

Новим правилом для відвідин Балу Інституту костюма музею Метрополітен стала вакцинація від COVID-19. Лише за наявності щеплення та дотримання маскового режиму зірки змогли продемонструвати свої розкішні вбрання, які шились не один місяць.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни

У 2021 році тема виставки та балу називається "В Америці: лексикон моди", тобто вона буде присвячена американській моді.

Куратор Інституту костюма Ендрю Болтон розповів, що подія Met Gala буде присвячена американському модному суспільству, яке постраждало за час пандемії.

Ведучою балу стала 23-річна поетеса Аманда Горман, яка прославилася своїм виступом на церемонії інавгурації Джо Байдена. Її називають улюбленицею головної редакторки американського Vogue Анни Вінтур. На світській події їй допомагали тенісистка Наомі Осака, співачка Біллі Айліш і актор Тімоті Шаламе.

Щорічний захід, який проводить головний редактор Vogue Анна Вінтур, служить збором коштів для Інституту костюмів Метрополітен-музею. Met Gala вважається однією з найексклюзивніших подій у модному календарі. Вартість квитків складає від 35 тисяч доларів за кожного.

Знаменитості, як завжди, підготували для такої важливої події найкращі образи. Цього разу зірки обійшлися без дивакуватих образів, тож вражали на червоній доріжці сукнями від найвідоміших модельєрів. Втім усіх здивувати змогла Кім Кардяшян, прийшовши в повністю чорному образі та балаклаві.



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images



Образи з червоної доріжки Met Gala 2021 / Getty Images