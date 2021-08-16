Зірка модельного шоу-бізнесу досить часто підлягає обговоренню її зовнішнього вигляду на сторінках модних глянців. На Тижні моди в Парижі супермодель на оголене тіло одягнула обтислий кардиган чорного кольору з однією застібкою на грудях. Спокусливий образ Белла доповнила джинсами-трубами з різних шматків чорного деніму.

Партнерський матеріал Стиль і затишок в одному: настінний електрокамін, який монтується менш ніж за годину

На Каннському кінофестивалі манекенниця з’явилася в епатажному вбранні. Глибоке декольте повністю оголило груди супермоделі, які вона вдало прикрила масивним золотим кольє у вигляді бронхів.

Тепер Белла приміряла біле плаття напівпрозоре плаття бренду Di Petsa, поєднавши виріб з кросівками Yeezy. Сукня виглядає на моделі так, ніби вона щойно вийшла з моря, і вирішила зробити фото в сукні, яка не встигла висохнути.



Дивовижне плаття Белли Хадід / Фото з інстаграму



Дивовижне плаття Белли Хадід / Фото з інстаграму



Дивовижне плаття Белли Хадід / Фото з інстаграму

Бренд грецької дизайнерки Дімітри Петси відомий тим, що створює образи з "мокрого" шовку. У такому вбранні раніше з’являлася Меган Фокс, Джіджі Хадід та Кім Кардашян. Бренд драпірує, зшиває та комбінує прозору та білу тканину таким чином, щоб одяг здавався просоченим водою.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Концепція Di Petsa побудована на феномені "жіночої мокроти": сльози, грудне молоко, менструація, піт та інші жіночі виділення табуйовані в суспільстві.

"Якщо ви плачете на публіці – ви повинні ховати свої сльози. Якщо ви потієте – ви повинні приховувати це. Годування грудьми навіть було заборонено в багатьох місцях", – розповідає дизайнерка в одному зі своїх інтерв'ю.

Як справжня феміністка, вона піклується про те, щоб склад моделей на її показах і зйомках був максимально різноманітним, тому там знаходиться місце жінкам різного віку і розміру одягу. Дімітра Петса називає себе не дизайнеркою, а "інтердисциплінарним художником, який діє за допомогою моди, перформансу та кіно".