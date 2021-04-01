Нова українська мода: в мережі з’явилася серія документального серіалу "Спалах"

У четвер, 1 квітня, на ютуб-каналі "Слух" вийшла сьома серія документального серіалу "Спалах" під назвою "Нова українська мода". Героями епізоду стали співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, відомі українські дизайнери Іван Фролов, Антон і Ксенія Шнайдери та багато інших.

Українські бренди зараз настільки популярні, що про наших дизайнерів знають в усьому світі.

Зверніть увагу Дівчина Ілона Маска одягається в української дизайнерки: зухвалий образ у лосинах від TTSWTRS

Знаменита модель Джіджі Хадід одягає кардиган Ksenia Schnaider, колекцією капелюхів Ruslan Baginskiy може похизуватися Мадонна, у лосини TTSWTRS одягається дівчина Ілона Маска – Граймс, а в пуховику IENKI IENKI можна побачити Емілі Ратажковскі.

До 2014 року української моди як такої не існувало. Однак після Революції Гідності відбувся певний "спалах", який дозволив українським брендам заявити про себе далеко за межами нашої країни.

За останні кілька років українська мода вийшла на новий рівень. Це сталося не внаслідок потужностей промислових виробництв і не внаслідок державної підтримки. Що стало поштовхом до такого величезного прориву – йдеться в новій серії "Нова українська мода".

Режисером серіалу виступив Артем Григорян. Творці проєкту, серед яких також головний редактор онлайн-медіа "Слух" Максим Сердюк, наголошують, що українці не звикли помічати наших творців або їхні роботи, поки їх не визнає світова індустрія. Але популярність за кордоном не є знаком якості чи культурної ваги. Тому документальний серіал має на меті створити єдину історію про самодостатню і стильну українську культуру.

Творці документального серіалу "Спалах" зазначили, що загалом має вийти 10 серій на ютуб-каналі. Сьома серія присвячена моді, а героями відеоролика стали Іван Фролов, Ірина Данилевська, Ксенія та Антон Шнайдери, Анна Луковкіна, Тарас Шевчук та Ірина Василевська, Олег Мороз, Ася Варець, Катя Зубарєва та Євгенія Скварська. У центрі нашого фільму – люди, життя яких нерозривне з модою.

Ірина Данилевська – людина, яка створила Ukrainian Fashion Week. Вона розповідає про Україну як центр пошиву одягу в радянські часи та початок української моди;

Іван Фролов – втор бренду Frolov відзначає професійність українських майстрів і конструкторів;

Ксенія і Антон Шнайдери – подружжя дизайнерів розповідає про одяг із перероблених джинсів та знаковий світшот з тризубом;

Олег Мороз – ідеолог бренду Riot Division зазначає про те, що українці не пишаються своїм продуктом;

Євгенія Скварська ділиться зворотнім боком популярності брендів.

Серіал "Спалах". Серія про українську моду: дивіться онлайн