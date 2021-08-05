Меган Маркл показала особливу прикрасу, вартістю 1600 доларів: що вона означає

Навіть після виходу з королівської родини Меган Маркл привертає чималу увагу публіки. На своє 40-річчя дружина принца Гаррі записала відео, де відзначилась особливою прикрасою.

Це вперше Меган Маркл постала на публіці після народження доньки Лілібет Діани. Саме тому її появу в кадрі до найдрібніших деталей описали всі світові журналісти.

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Образ Меган Маркл

Перед камерою Меган Маркл красувалась у світлій трикотажній сукні з довжиною міді, яку доповнила кардиганом, стильно накинутим на плечі. На кількох кадрах було видно, що дружина принца Гаррі записувала відео у гірчичних туфлях-човниках. Та особливу увагу привернули прикраси знаменитої матусі, які весь час були на очах у публіки.



Меган Маркл після других пологів / Фото Скриншот з відео



Стильний образ Меган Маркл / Фото Скриншот з відео

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Виявилось, що лаконічні ювелірні вироби мають особливе значення. Це астрологічні сузір'я Тельця і Близнюків, які символізують дітей принца Гаррі і Меган Маркл. Як відомо, Арчі Гаррісон народився 6 травня 2019 року, тому є за зодіаком Тельцем, а Лілібет Діана – 4 червня 2021 року, що робить її Близнюком.

За даними Insider, представники знаменитого подружжя вже підтвердили цю інформацію. Меган Маркл замовила прикраси в ювелірного бренду Logan Hollowell. Вироби виготовлені із золота, діамантів та білих сапфірів. Вартість кожного ланцюжка оцінюють щонайменше в 1600 доларів.



Прикраси Меган Маркл / Фото Logan Hollowell

Що відомо про благодійну ініціативу Меган Маркл

Цікаво, що після складання королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл не відмовились від благодійності. Подружжя створило свій фонд Archwell, в рамках якого запроваджують важливі ініціативи. Зокрема, у день свого народження Меган Маркл анонсувала новий проєкт "40х40".

За задумом герцогині, 40 успішних зірок допоможуть знайти роботу такій же кількості жінок. У час пандемії COVID-19 чимало людей втратили роботу через скорочення або закриття власного бізнесу, тому зіркові наставники додадуть їм віри в те, що фінансову ситуацію можна виправити. До ініціативи вже долучились Адель, Аманда Ґорман, Стелла Маккартні, дружина Джастіна Трюдо Софі та інші.