Меган Маркл та Кейт Міддлтон стали найкрасивішими нареченими десятиліття: рейтинг cуконь

Фахівці сервісу Find Me A Gift визначили найпопулярніші весільні сукні, які користувачі найбільше шукали в інтернеті. Дослідники склали список з найбільш обговорюваних образів та склали рейтинг найзатребуваніших фасонів.

Вибір сукні – один з найособливіших моментів у житті кожної нареченої. Цей процес забирає чимало часу, енергії та сил, втім дівчата до важливого кроку у своєму житті готуються дуже ретельно, тож на сукню готові витрачати кругленьку суму.

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Окрім цього, нареченим дуже важливо мати особливий вигляд, а тому сукні знаменитостей майже ніколи не повторюються, оскільки, здебільшого, їх шиють кутюр’є на замовлення. Які сукні стали найпопулярнішими в пошуковому запиті за останнє десятиліття – читайте далі.

Перше місце у списку зайняла Меган Маркл. Мінімалістична сукня з довгим шлейфом від бренду Givenchy, яку дружина принца Гаррі одягнула у 2018 році, кожного місяця у Великобританії набирає в середньому 21900 пошукових запитів.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

На Меган була п'ятиметрова вуаль з білого шовку, яка закривала її обличчя. На ній – квітковий візерунок, який уособлював 53 країни, які входять до Британської співдружності націй. Кутюр'є довелося витратити чимало часу, щоб вивчити флору кожної країни, що входить до Співдружності і вибрати унікальні для кожної нації квіти.



Весільна сукня Меган Маркл / Фото з інстаграму

Друге місце в рейтингу посіла сукня Кейт Міддлтон. У 2011 році герцогиня Кембриджська з’явилася у мереживніому платті від Модного будинку Alexander McQueen. Весільну сукню для Кейт пошила дизайнерка Сара Бертон. Виріб слонової кістки був створений з атласу та мережива.

Рукави і ліф сукні прикрашали мереживні квіти у вигляді символів Великобританії – будяка, нарциса, троянди і листочки конюшини. 3-метровий шлейф сукні був виконаний відповідно зі старовинними традиціями, які свідчать, що він повинен бути довгим і красивим.



Весільна сукня Кейт Міддлтон / Getty Images

На третьому місці опинилася Гейлі Бібер у розкішній мереживній сукні розшитій перлинами. Для супермоделі весільну сукню особисто на замовлення пошив креативний директор бренду Off-White Вірджил Абло.



Весільна сукня Гейлі Бібер / Фото з інстаграму

Четверте місце посіла виконавиця Аріана Гранде, яка вийшла заміж місяць тому за агента з нерухомості Далтона Гомеса. Авторкою бездоганної лаконічної сукні стала кутюр'є весільних образів Віра Вонг. Аріана одягнула приталену білу сукню з відкритою спиною без брительок індивідуального пошиття.



Весільна сукня Аріани Гранде / Фото з інстаграму

П’яте місце в рейтингу посіла Еллі Голдінг. У 2019 році співачка вийшла заміж за артдилера Каспара Джоплінга. Вона обрала сукню розшиту перлинами на довгий рукав від бренду Chloe.



Весільна сукня Еллі Голдінг / Фото з інстаграму