Меган Фокс знялася у сміливих образах для Basic Magazine: ефектні кадри

Американська акторка та фотомодель Меган Фокс знялася у відвертому образі для обкладинки глянцю Basic Magazine. Головна героїня фільму «Північ на злаковому полі» та хорору "У пастці", яка вийде на екрани 23 вересня привертає особливу увагу прихильників.

35-річна знаменитість постала на обкладинці глянцю у чорному бюстьє у формі сердець. Її образ довершували голубі джинси на високій посадці.

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Розкішне довге волосся Меган розпустила, нанесла на обличчя насичений макіяж та довершила образ великими сережками-кільцями.

Також акторка знялася у фотосесії задля якої приміряла чимало ефектних образів. Перед камерою фотографа артистка позувала у білій мінісукні зі значними вирізами на тілі. Вона також приміряла обтислу червону латексну сукню довжини міді, яка підкреслила її зону декольте та струнку талію.

Для розкішного кадру красуня одягнула чорний боді, доповнивши його чорним подовженим жакетом з масивною квіткою на плечі. Її аутфіт доповнювали босоніжки, всипані багатьма камінчиками.

Глядачі нарешті зможуть побачити довгоочікуваний фільм "Північ на злаковому полі" у якому Меган знялася з Колсоном Бейкером. Саме під час цих зйомок у пари зав’язалися романтичні стосунки.

В інтерв’ю виданню вона розповіла, що підписалася на зйомки фільму "Північ на злаковому полі", щоб познайомитися з Колсоном Бейкером. Акторка зазначила, що в якийсь момент відчула бажання знятися у фільмі, оскільки знала, що "Всесвіт подарує їй винагороду".

"Я знала, що він буде в цьому фільмі, і Всесвіт немов шепотів мені: "Давай, зроби це. У цьому досвіді є щось, що буде для тебе дійсно корисним", – зазначила Меган.