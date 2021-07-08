Меган Фокс знялася у розкішній фотосесії для липневого глянцю In Style: ефектні кадри

Популярна американська акторка та модель Меган Фокс звикла вражати фанатів вибуховими аутфітами під час своїх виходів, втім нещодавно знаменитість захопила прихильників ще більше. Вона знялася у розкішній фотосесії для глянцю In Style поставши перед камерою фотографа у ніжних образах.

Нова, молода аудиторія по-новому познайомилася з актрисою після того, як вона почала зустрічатися з музикантом Колсоном Бейкером. Вже рік закохана пара фігурує в модних виданнях, а Меган Фокс своєю персоною привертає до себе більше уваги преси.

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Її рожевий комбінезон у стилі Барбі на премії iHeartRadio Music Awards тиждень був предметом заголовків. Обираючи це вбрання Меган навіть не могла уявити, яку реакцію воно викличе.

"Я стала схожою на Фенікса, який відродився з попелу. Мене в один момент вивели, побили камінням і вбили. А потім раптом усі кажуть: " Почекай секунду. Ми не повинні були цього робити. Давайте повернемо її назад", – коментує останнє десятиліття кар’єри та своє тріумфальне повернення в шоу-біз Меган Фокс.

Лише після того, як Меган оголосила, що розлучається з чоловіком Браєном Остіном, людей "потягнуло" простежити за актрисою та за її життям, яке чекає її після розлучення.

Згодом знаменитість почала зустрічатися з харизматичним співаком Колсоном Бейкером. Їхній союз так захопив пресу, що за історією кохання пари досі щодня слідкують, а всі стильні виходи Меган Фокс не обходить увагою жодне модне видання.

Так, знаменитість запросили знятися у фотосесії для липневого номера популярного глянцю In Style. Красуня позувала у бездоганній бежевій довгій сукні з сатину від Versace, у жакеті та чоботах Prada, в корсеті та штанах з блискітками, а також у мокрій сукні.



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style



Меган Фокс знялася у фотосесії для глянцю In Style