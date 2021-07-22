Акторка довіряє створення своїх образів стилісту Мейв Рейлі, яка одягає Гейлі Бібер та інших знаменитостей. Тепер кожного разу Меган з’являється перед папараці та фотографами у вибухових образах.

Зверніть увагу Анна Андрес зачарувала ніжною вечірньою сукнею Ralph Lauren: ефектний кадр

Популярна американська акторка та модель Меган Фокс звикла вражати фанатів трендовими аутфітами. Цього разу вона постала в ефектному та ніжному образі в фотостудії.

Меган Фокс стала героїнею нової зйомки модного фотографа Ніка Хадсона. На знімках актриса позує у красивій атласній сукні лазурового відтінку.

Сукня оздоблена глибоким розрізом з однієї сторони, який підкреслив фігуру 35-річної знаменитості. Вбрання мало спокусливе декольте, додавши образу особливого шарму.

Такий look Меган Фокс поєднала зі стильними босоніжками на зав’язках голубого кольору. Візажисти зробили Меган ставку на природний макіяж. Вони підкреслили її обличчя ніжними, нюдовими відтінками, додавши легкий рум’янець. Образ довершив мінімалічтичний ланцюжок з кулоном у вигляді метелика від Van Cleef & Arpels.



Меган Фокс у чарівному образі / Elle



Меган Фокс у чарівному образі / Elle