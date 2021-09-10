Меган Фокс захопила мережу розкішним монохромним образом: яскраві фото

У Нью-Йорку активно проходить Тиждень моди. Знаменитості з’їжджаються на покази колекцій та демонструють свої стильні образи. Напередодні акторка Меган Фокс відвідала шоу бренду Revolve у бездоганному монохромному аутфіті.

Популярна американська знаменитість любить дивувати своїх прихильників красивими нарядами. На фотозоні вона потрапила під приціл фотографів у кремово-жовтій сорочці та штанах, у яких виглядала просто неперевершено.

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Образ Меган Фокс

Для світського виходу Меган Фокс обрала білий топ, який довершила зверху подовженою кремовою сорочкою. Акторка підібрала до неї штани однакового відтінку на високій посадці.

Наряд доповнила знаменита мінімалістична світло-жовта сумка від бренду Сoperni. Меган любить взуття на високих підборах, тож її майже неможливо помітити у лоферах чи кросівках. До стильного образу вона підібрала босоніжки з гострим носком бежевого кольору від бренду ANDREA WAZEN.

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Знаменитість довершила свій look масивним чокером з хрестом на шиї, стильною зачіскою та макіяжем. Розкішне довге волосся вона вклала у легенькі хвильки, а на обличчі нанесла ефектний мейк. Вона підкреслила погляд масивними чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою. Красиві кадри фотограф зробив знаменитості на тлі квіткової фотозони.

Прихильники, як завжди, засипали Меган приємними відгуками в коментарях та зазначили, що кожен її вихід просто неперевершений.



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки