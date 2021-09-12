Меган Фокс захопила мережу однаковими образами зі своїм бойфрендом: фото

Акторка Меган Фокс вирушила на прогулянку зі своїм бойфрендом Колсоном Бейкером в однакових образах. Закохані продемонстрували чарівні образи в білих футболках та чорних штанах.

Наприкінці серпня в Україні вийшла прем’єра фільму "Опівночі у високій траві", в якому Меган Фокс зіграла одну з головних ролей. Саме на зйомках цієї стрічки акторка познайомилася зі своїм майбутнім хлопцем – Колсоном Бейкером, більш відомим за псевдонімом Machine Gun Kelly.

Партнерський матеріал Dimplex Symphony – класичні електрокаміни за доступною ціною

Одразу після зйомок фільму у них розпочався роман, тож вже понад рік знаменита пара тішить фанатів спільними виходами у бездоганному вбранні.

Меган Фокс одягається під пильним керівництвом стилістки Гейлі Бібер – Мейв Рейлі, тож її кожен новий вихід просто фантастичний. Під час останньої прогулянки акторка та співак продемонстрували стильний double dressing.

Образ закоханих Меган Фокс і Колсона Бейкера

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни

Акторка та співак вийшли у світ в однакових білих футболках з принтом та чорних шкіряних штанах. Меган доповнила свій образ мінімалістичними чорними босоніжками на підборах та сумкою-клатчем від Bottega Veneta у зебровий принт.

Волосся акторка розпустила та зробила улюблений макіяж. Вона підкреслила погляд чорними масивними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою. Меган ніжно обійняла Колсона, який підібрав до аутфіту білі черевики з чорною підошвою від Dr. Martens, а довершив парний look масивним ланцюжком.



Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Elle



Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Elle