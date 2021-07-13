Меган Фокс та виконавець Machine Gun Kelly стали гостями бійцівського чемпіонату UFC. Згодом вони відвідали святкове відкриття бару та ресторану Delilah в Лас-Вегасі. На виступ Джастіна Бібера закохані прийшли у вибуховому образі.

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Образ Меган Фокс

Для світського виходу Меган Фокс обрала корсетну сукню-футляр на тонких бретелях бежевого кольору. Виріб від італійського бренду Dolce&Gabbana прикрашений багатьма зав’язками та шнурівками, які підкреслювали струнку талію актриси.

Її образ підкреслило срібне кольє на шиї та чорна мінімалістична сумка. Брюнетка розпустила волосся, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Повіки вона намалювала золотистими тінями, підвела їх чорними стрілками, а губи намалювала темно-бордовою помадою.

Колсон Бейкер також вибрав аутфіт від бренду Dolce&Gabbana. Музикант одягнув чорну водолазку, штани та бомбер прикрашений камінням. Свій образ виконавець довершив чорною шапкою від Louis Vuitton.



Ефектний образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму

Розкішні аутфіти Меган Фокс