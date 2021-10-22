Меган Фокс вийшла у світ в приголомшливому образі: зірка поєднала шкіряний топ і широкі джинси

Американська модель Меган Фокс щоразу підкорює світ своїми бездоганними образами. Нещодавно красуня прогулялася Лос-Анджелесом у лаконічному, але стильному образі.

Після початку стосунків з Колсоном Бейкером голлівудська акторка кардинально змінила свій стиль. Меган відмовилася від мішкуватих худі, лосин, звичайних світшотів та незвичного поєднання речей.

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Тепер знаменитість робить ставку на жіночні аутфіти, вона демонструє свою бездоганну фігуру та приміряє трендові елементи гардероба.

Образ Меган Фокс

35-річна акторка вийшла у світ у красивому аутфіті. Вона приміряла шкіряний вкорочений жакет на зав’язках, поєднавши виріб з широкими голубими джинсами.

Свій образ Меган Фокс доповнила чорними лаконічними туфлями на підборах та голубою мінімалістичною сумкою. Волосся красуня, як завжди, розпустила, зробивши легкі хвильки. Вона одягнула сріблясті сережки-кільця, а на обличчя нанесла насичений макіяж.

Її look повністю складався з речей, які вона створила разом з британським брендом Boohoo. У своєму інтерв’ю Меган зазначала, що створювала вбрання, яке буде підкреслювати жіночність. Вона також розповідала, що кілька образів одразу залишила собі, тож прихильники акторки зможуть ще не раз побачити Меган у вбранні з власної колекції.



Ефектний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Ефектний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі