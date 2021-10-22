Меган Фокс вийшла у світ в приголомшливому образі: зірка поєднала шкіряний топ і широкі джинси
Джерело:інстаграм Мейв Рейлі
Американська модель Меган Фокс щоразу підкорює світ своїми бездоганними образами. Нещодавно красуня прогулялася Лос-Анджелесом у лаконічному, але стильному образі.
Після початку стосунків з Колсоном Бейкером голлівудська акторка кардинально змінила свій стиль. Меган відмовилася від мішкуватих худі, лосин, звичайних світшотів та незвичного поєднання речей.
Дивіться також Тренди сезону весна – літо 2022, на які вже можна звертати увагу: фото
Тепер знаменитість робить ставку на жіночні аутфіти, вона демонструє свою бездоганну фігуру та приміряє трендові елементи гардероба.
Образ Меган Фокс
35-річна акторка вийшла у світ у красивому аутфіті. Вона приміряла шкіряний вкорочений жакет на зав’язках, поєднавши виріб з широкими голубими джинсами.
Свій образ Меган Фокс доповнила чорними лаконічними туфлями на підборах та голубою мінімалістичною сумкою. Волосся красуня, як завжди, розпустила, зробивши легкі хвильки. Вона одягнула сріблясті сережки-кільця, а на обличчя нанесла насичений макіяж.
Її look повністю складався з речей, які вона створила разом з британським брендом Boohoo. У своєму інтерв’ю Меган зазначала, що створювала вбрання, яке буде підкреслювати жіночність. Вона також розповідала, що кілька образів одразу залишила собі, тож прихильники акторки зможуть ще не раз побачити Меган у вбранні з власної колекції.
Ефектний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі
Ефектний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі