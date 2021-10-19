Нещодавно стилістка знаменитості Мейв Рейлі дала інтерв’ю глянцю Vogue, у якому розповіла про ідеальний робочий тандем між нею та Меган. Вона розповіла, що акторка дозволила їй викинути увесь старий одяг та повністю змінити її стиль.

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Тепер 35-річна знаменитість повертає собі попередню славу секс-символа 2000-х та стає справжньою іконою стилю.

Образ Меган Фокс

Навіть в осінній сезон акторка не відмовляється від улюблених топів, коротких спідниць та взуття на підборах.

Для прогулянки знаменитість обрала вкорочений чорний топ, який доповнила короткою спідницею синього кольору на високій посадці. Таким чином Меган Фокс, як завжди, підкреслила свої довгі ноги та підтягнутий прес.

Зверху акторка одягнула довге чорне пальто класичного крою, довершивши образ улюбленими чорними босоніжками на довгих зав’язках.

Кохана музиканта Machine Gun Kelly обрала серед аксесуарів синю сумку геометричної форми, розпустила волосся та зробила макіяж в улюблених коричневих тонах.



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму стилістки



Розкішний образ Меган Фокс / Фото з інстаграму стилістки