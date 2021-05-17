Фатальна жінка: акторка Меган Фокс приголомшила мережу відвертим костюмом яскравого кольору

Популярна акторка Меган Фокс не перестає дивувати фанатів розкішними аутфітами. Нещодавно знаменитість потрапила під приціл стрітстайл-фотографів у відвертому костюмі, у якому вона виглядала просто неперевершено.

З огляду на останні виходи Меган Фокс, у неї є всі шанси позмагатися за звання ікони стилю з найвідомішими топ-моделями. Актриса усі свої аутфіти складає зі стилісткою Мейв Рейлі, яка також підбирає образи для світських виходів Гейлі Бібер та інших відомих зірок.

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16 травня Меган Фокс відсвяткувала 35-річчя. У свій день народження знаменитість обрала розкішний образ, який прикував увагу преси та fashion-фотографів.

Папараці зазнімкували акторку з її бойфрендом Колсоном Бейкером. Пара прямувала на вечерю в один із ресторанів Лос-Анджелеса.

Образ Меган Фокс

Стилістка Мейв Рейлі обрала для Меган відвертий та водночас стильний костюм яскравого червоного кольору. Знаменитість одягнула яскравий бра з глибоким розрізом у зоні декольте. Свій образ вона доповнила жакетом з об’ємними наплічниками та червоними штанами кльош від Alex Perry.

Меган не дуже високого зросту, тож любить одягати взуття на високих підборах. Цього разу вона обрала босоніжки червоного кольору на масивній підошві та підборах. Її аутфіт доповнювали золотисті сережки-кільця.

Брюнетка розпустила довге волосся, а на обличчі візажисти зробили їй яскравий макіяж. Повіки акторці намалювали коричневими тінями, а завдяки чорним стрілкам зробили погляд виразнішим. Завершальним штрихом у створенні святкового аутфіту стала яскраво-червона помада.

Бойфренд знаменитості одягнув синю водолазку, сіро-коричневі штани та чорні черевики з червоними шнурівками.

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