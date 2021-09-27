Меган Фокс приголомшила ефектним образом у стильному костюмі: стильні кадри

Популярна американська модель та акторка Меган Фокс вразила прихильників новим вибуховим образом. Вона позувала перед камерою фотографа у стильному костюмі від Versace.

Нова, молода аудиторія по-новому познайомилася з актрисою після того, як вона почала зустрічатися з музикантом Колсоном Бейкером. Вже рік закохана пара фігурує в модних виданнях, а Меган Фокс своєю персоною привертає до себе більше уваги преси.

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Нещодавно голлівудська красуня привернула до себе всю увагу преси, знявшись в спокусливій фотосесії нової колекції білизни Кім Кардашян SKIMS. 35-річна знаменитість позувала у відвертих позах з 42-річною сестрою світської левиці Кортні Кардашян.

"Я стала схожою на Фенікса, який відродився з попелу. Мене в один момент всі забули, а потім раптом кажуть: " Почекай секунду. Ми не повинні були цього робити. Давайте повернемо її назад", – коментує останнє десятиліття кар’єри та своє тріумфальне повернення в шоу-біз Меган Фокс в одному зі своїх інтерв'ю.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Зараз Меган часто з’являється в модних виданнях, оскільки під час кожного свого виходу демонструє бездоганні образи. Акторка вже встигла знятися у двох фільмах, які вийшли цього року "Північ на злаковому полі" та "У пастці". Поки режисери пропонують знаменитості нові ролі, вона красується перед фотокамерами папараці у бездоганних аутфітах.

Образ Меган Фокс

Знаменитість одягнула корсетний топ чорного кольору, довершивши його стильним костюмом від Модного будинку Versace. Виріб складається з подовженого жакета та трендових штанів з розрізом, які оздоблені сріблястими кільцями. Її аутфіт доповнювали мінімалістичні босоніжки.

Красивий аутфіт Меган доповнила елегантною мінімалістичною сумкою чорного кольору із золотою ручкою-ланцюжком від Yuzefi. Знаменитість розпустила довге волосся, а на обличчі зробила, як завжди, насичений макіяж в коричневих тонах.



Меган Фокс у стильному костюмі / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Меган Фокс у стильному костюмі / Фото з інстаграму Мейв Рейлі