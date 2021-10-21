Меган Фокс представила свою першу колекцію: ефектні образи від ікони стилю

Американська акторка Меган Фокс постійно з’являється перед камерами фотографів у ефектному одязі. Стилістка знаменитості Мейв Рейлі складає для неї бездоганні аутфіти, які не оминають увагою жодні модні видання. Нещодавно Меган вирішила себе спробувати у ролі дизайнерки та створила першу колекцію разом з брендом Boohoo.

У спільній колаборації представлені чорна глибока сукня з вирізом, білий блейзер, широкі штани, зеброве пальто та стильний бомбер.

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Меган Фокс в одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю зазначила, що вдячна своїй Мейв Рейлі, що та нарешті повернула її до моди. Раніше у неї було чимало стилістів, але всі вони не викликали у неї захоплення, оскільки одягали її занадто консервативно. А от Мейв додала її образам більше ексцентричності та жіночності, тож вбрання, яке зараз носить Меган надихнуло її на створення колекції.

Меган Фокс створила близько 40 речей, починаючи від шкіряних топів та обтислих суконь до пальта та шкіряних вкорочених курток. Ціни варіюються від $ 12 до $ 120 (315-3200 гривень).



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду



Спільна колекція Меган Фокс з брендом Boohoo / Фото з інстаграму бренду