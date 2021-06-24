Королева стилю: Меган Фокс поєднала короткий нюдовий топ з тренчем Acne Studios

Американська акторка та модель Меган Фокс останні декілька місяців демонструє бездоганні виходи. Знаменитість одягається під керівництвом стилістки Мейв Рейлі, тож кожен її вихід не залишається без уваги фанатів.

Американський репер Machine Gun Kelly (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) та акторка Меган Фокс вчергове разом з'явилися перед спалахами папараці.

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Знаменитість рік тому розлучилася зі своїм чоловіком Браяном Остіном Гріном та закрутила роман з музикантом. Стосунки закоханих розвивалися дуже швидко, тож вже у липні 2020 року Меган офіційно заявила про нове кохання у її житті.

Відтоді пара постійно потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів разом, а Меган Фокс не пропускає жодного концерту коханого.

Так, на вихідних на одному з дахів у Веніс-Біч пройшов секретний концерт Колсона Бейкера. Про виступ було оголошено за 1,5 години до початку шоу в твіттері. До Каліфорнії прибула кохана музиканта, яка вразила усіх свої бездоганним образом.

Бездоганний аутфіт Меган Фокс

Довгонога красуня одягнула голубі джинси на високій посадці, поєднавши їх з нюдовим топом, який підкреслив її пишні форми.

Зверху знаменитість одягнула сірий тренч довжини міді з фактурними рукавами лаконічного крою. Виріб акторка приміряла від шведського модного будинку Acne Studios.

Меган розпустила волосся, а на обличчі зробила насичений макіяж. Акторка намалювала повіки золотистими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала світло-коричневою помадою.

Стильний образ Меган Фокс доповнила мінімалістичною сумкою в тигровий принт від улюбленого всіма знаменитостями бренду BY FAR. Довершили розкішний аутфіт фіолетові босоніжки з блискітками на масивних підборах від AMINA MUADDI.

Закохана Меган тримала коханого Колсона за руку, тож його образ неможливо обійти увагою. Музикант одягнув синьо-голубий костюм в принт тай-дай під білу майку. Свій образ він довершив білим чокером на шиї та білими мартінсами з чорною підошвою.

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